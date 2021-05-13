На Волині до осені відкриють нову школу, чорнові роботи вже завершено, - ОДА. ФОТОрепортаж

У селі Башлики Волинської області до навчального року 2021/2022 відкриють нову школу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує обласна адміністрація.

Зазначається, що зараз діти вчаться в приміщенні старого будинку культури в три зміни. На об'єкті працюють понад 60 будівельників. На виконання проєкту виділено 49 млн гривень.

Так, загальна площа нового навчального закладу становить 8 105 кв м. Тут є спортивний зал площею понад 450 кв м, харчоблок. Всі приміщення будуть відповідати нормам інклюзії: ширина дверей становить 1 метр, класні кімнати та санвузли не мають порогів, також встановлять спеціальний ліфт.

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В рамках президентської програми "Велике будівництво" вже завершені чорнові роботи. В даний момент робітники викладають плитку і підлоги, встановлюють двері і монтують вентиляційні системи. Також тут будують очисні споруди, вже встановлені протипожежні резервуари і побудований ангар для шкільного автобуса.

"У новому навчальному закладі будуть створенні комфортні умови для якісного навчання школярів та роботи педагогічного колективу. Окрім цієї школи, у 2021 році також плануємо завершити будівництво навчального закладу у селі Піща Ковельського району", - розповів глава ОДА Юрій Погуляйко.

Як повідомляв координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в цьому році буде відремонтовано та побудовано 95 шкіл. Також за інфраструктурною програмою Володимира Зеленського в 2021 році планують відкрити 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 прийомних відділень.





