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Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом. ФОТОрепортаж (оновлено)

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Спікерка Сеймаса Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен відвідала адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "Литва - надійний партнер та союзник України. Впродовж багатьох років вона надає потужну підтримку нашій країні.

Сьогоднішній візит Спікера Сеймасу Литовської Республіки Вікторії Чміліте-Нільсен на адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом став черговою демонстрацією цієї позиції.

Разом ми оглянули, як працюють КПВВ "Чонгар" та "Каланчак". У сервісній зоні розташовані ЦНАПи, послугами яких можуть скористатися наші громадяни. Важливо, що сьогодні тут створено комфортні умови для людей, які переходять з тимчасово окупованого Криму на територію вільної України.

Вдячний Спікеру Литви за цей візит, який є важливим для нас. Незважаючи ні на що - Крим був і залишається українською територією!"

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 01

Разумков і Чмиліте-Нільсен оглянули, як працюють КПВВ "Чонгар" і "Каланчак", в т.ч. ЦНАП в сервісній зоні пункту пропуску.

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва допоможе Україні з вакцинацією від COVID-19, - спікерка Сейму Чмиліте-Нільсен

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 03

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 04

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 05
Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 06

Також читайте: Військові інструктори, 700 бронежилетів і вакцина для жителів Донбасу: спікерка сейму Литви Чміліте‑Нільсен розповіла про допомогу для України

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 07

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 08

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Топ коментарі

  • Mora Zfayfer
    Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8345
  • roman ready
    Перекрытый канал в Крым показали на фото: дамба может не выдержать напор воды

    В сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал, который подавал воду в Крым и был перекрыт Госводагентством 7 лет назад, после оккупации полуострова, - 13 мая 2014-го. Объект постепенно разрушается. журналист "Радио Свобода" Левко Стек на своей странице в Facebook в четверг, 13 мая.

    Журналист напомнил, что власти еще в 2017 году отчитались о том, что построили постоянную дамбу, на что ушло 35 млн гривен.
    Как оказалось, в 2021-м объект до сих пор не достроен и постепенно разрушается. Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 5212 "Никто не знает, выдержит ли вообще дамба напор воды", - написал Стек.Он показал, что на дамбе разместили мешки с песком, которые туда доставили местные фермеры за свой счет. Мешки расползаются, местами дамба ощутимо протекает и сколько еще простоит - неизвестно.

    ссылка- https://news.obozrevatel.com/society/severo-kryimskij-kanal-pokazali-na-foto-damba-mozhet-ne-vyiderzhat-napor-vodyi.htm

    Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2548
  • Sophia-Maria Duglass
    В Литве граждан всего где-то 1, 5 млн . Это в 2-3 раза меньше чем в Киеве .
    Маленькая страна и БОЛЬШОЙ ДРУГ УКРАИНЫ.
    Важно , когда единомышленники друг друга поддерживают . Тогда и кацапы не страшны
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