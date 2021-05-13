Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом. ФОТОрепортаж (оновлено)
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив: "Литва - надійний партнер та союзник України. Впродовж багатьох років вона надає потужну підтримку нашій країні.
Сьогоднішній візит Спікера Сеймасу Литовської Республіки Вікторії Чміліте-Нільсен на адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом став черговою демонстрацією цієї позиції.
Разом ми оглянули, як працюють КПВВ "Чонгар" та "Каланчак". У сервісній зоні розташовані ЦНАПи, послугами яких можуть скористатися наші громадяни. Важливо, що сьогодні тут створено комфортні умови для людей, які переходять з тимчасово окупованого Криму на територію вільної України.
Вдячний Спікеру Литви за цей візит, який є важливим для нас. Незважаючи ні на що - Крим був і залишається українською територією!"
Разумков і Чмиліте-Нільсен оглянули, як працюють КПВВ "Чонгар" і "Каланчак", в т.ч. ЦНАП в сервісній зоні пункту пропуску.