Групу торговців зброєю та боєприпасами із зони ООС затримано на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині поліцейські затримали злочинну групу торговців вогнепальною зброєю і вибухівкою. Зловмисники налагодили збут зброї, боєприпасів і вибухівки, що незаконно вивозили з території проведення Операції Об'єднаних сил. Серед "товару" - гранати Ф-1, РГД-5, кумулятивні гранати РКГ-3 м, тротил, автомати і пістолети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як встановили поліцейські, злочинне угруповання з міжрегіональними зв’язками діяло на Дніпропетровщині упродовж 2020-2021 років. Учасники групи зорганізувались із метою незаконного ввозу з території ООС вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, для подальшого збуту на територіях Дніпропетровської та Запорізької областей.

Правоохоронці документували злочинну діяльність групи упродовж декількох місяців. Було встановлено, що до складу угруповання увійшли мешканці Дніпропетровської області. "Товар" збували як із рук в руки, так і безконтактно – через поштові відправлення.





Вчора, 12 травня, під час збуту автомата АКСУ-74 учасників групи затримали. У Дніпрі, Запоріжжі та на території Дніпропетровської області за місцями мешкання та у транспортних засобах учасників групи проведено понад 20 одночасних обшуків.









У результаті виявлено та вилучено автомат АКСУ, направляючі протитанкові керовані ракети, міни, артилерійські постріли, гранати, набої різного калібру, пістолети, карабіни та рушниці. Також вилучено 400 тис. гривень і близько 8 тис. доларів.

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Шістьом особам оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Двох осіб уже затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.





Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Поліцейські подали клопотання про застосування відносно усіх підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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