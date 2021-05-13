Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Район проведення ООС відвідали військові дипломати Посольства США в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС..

У повідомленні зазначається: "13 травня, в районі операції Об'єднаних сил завершився триденний робочий візит американської делегації за участю військових аташе.

До складу делегації увійшли знову Аташе Сухопутних військ полковник Брендон Преслі, Аташе Сухопутних військ полковник Пол Шмідт і помічник аташе Сухопутних військ капітан Джеймс Тіппетс.

Представники США відвідали підрозділи Збройних Сил України, які безпосередньо виконують завдання на лінії зіткнення з противником, оцінили ситуацію на фронті і переконалися в присутності російських військ на Сході України".

















