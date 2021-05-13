Новини Фото • Агресія Росії проти України

Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

5 17112
Район проведення ООС відвідали військові дипломати Посольства США в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС..

У повідомленні зазначається: "13 травня, в районі операції Об'єднаних сил завершився триденний робочий візит американської делегації за участю військових аташе.

До складу делегації увійшли знову Аташе Сухопутних військ полковник Брендон Преслі, Аташе Сухопутних військ полковник Пол Шмідт і помічник аташе Сухопутних військ капітан Джеймс Тіппетс.

Представники США відвідали підрозділи Збройних Сил України, які безпосередньо виконують завдання на лінії зіткнення з противником, оцінили ситуацію на фронті і переконалися в присутності російських військ на Сході України".

Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 01
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 02
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 03
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 04
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 05
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 06
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 07
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 08
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 09

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    It is very good !
  • Александр Александр 66da010f
    Браво нашим американским союзникам! Боже, Храни Америку! Кремлёвская шизоидная крыса "путен", сдохни в своей подземной норе...
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Беня деньги уже нашел. С помощью зели. Ну и зебирателей конечно. Сидят себе и в счета коммуналки заглядывают. В зеркало боятся посмотреть, поэтому по привычке на Пороха все валят.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини