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Нардеп Кива з криком "оттягивай" допомагав від'їзду автомобіля з Медведчуком від суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Народний депутат з фракції ОПЗЖ Ілля Кива взяв активну участь у забезпеченні від'їзду автомобіля з Віктором Медведчуком від будівлі Печерського суду. Автомобіль намагалися заблокувати, скандуючи "путінська курва".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп Кива з криком оттягивай допомагав відїзду автомобіля з Медведчуком від суду 01

Нардеп Кива з криком оттягивай допомагав відїзду автомобіля з Медведчуком від суду 02

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Нардеп Кива з криком оттягивай допомагав відїзду автомобіля з Медведчуком від суду 03
Нардеп Кива з криком оттягивай допомагав відїзду автомобіля з Медведчуком від суду 04
Нардеп Кива з криком оттягивай допомагав відїзду автомобіля з Медведчуком від суду 05
Нардеп Кива з криком оттягивай допомагав відїзду автомобіля з Медведчуком від суду 06

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Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Специалист по оттягиванию
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Российская агентура рулит в столице Украины несмотря на десятки тысяч раненых и убитых украинцев, оккупированный Крым и Донбасс и похоже украинцев это устраивает, как устраивало 100 лет назад в УНР а потом мы жрали своих детей... видимо хотят повторить.
  • Andre2014
    во прогнулся то.. мало того чтосалупа с ушами, дрочер, наркоман, доцент, головорез так еще и пес шалудивый.. вот же наградил бог родину ушлепком
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