Ремонт найдовшої траси Тернопільщини завершать цього року, - ОДА. ФОТОрепортаж

Трасу міжнародного значення М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече ремонтують на Тернопільщині. Провідна від білоруського до румунського кордону дорога є найдовшою транспортною артерією області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА, ремонт почали минулого року і встигли оновити 145 км траси.

Цього року за програмою "Велике будівництво" завершують решту в межах області.

За словами голови Тернопільської ОДА Володимира Труша, зараз на трасі облаштовують фінішний шар покриття.

Потім нанесуть дорожню розмітку за технологією "холодного пластику". Така розмітка триматиметься щонайменше 3 роки.

Дорогу введуть в експлуатацію після отримання позитивної оцінки від ДП "Дорякість".

Раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в планах інфраструктурної програми Володимира Зеленського - за три роки оновити всю мережу (понад 20 тисяч км) загальнодержавних доріг України.

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