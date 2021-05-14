Ремонт найдовшої траси Тернопільщини завершать цього року, - ОДА. ФОТОрепортаж
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Трасу міжнародного значення М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече ремонтують на Тернопільщині. Провідна від білоруського до румунського кордону дорога є найдовшою транспортною артерією області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА, ремонт почали минулого року і встигли оновити 145 км траси.
Цього року за програмою "Велике будівництво" завершують решту в межах області.
За словами голови Тернопільської ОДА Володимира Труша, зараз на трасі облаштовують фінішний шар покриття.
Потім нанесуть дорожню розмітку за технологією "холодного пластику". Така розмітка триматиметься щонайменше 3 роки.
Дорогу введуть в експлуатацію після отримання позитивної оцінки від ДП "Дорякість".
Раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в планах інфраструктурної програми Володимира Зеленського - за три роки оновити всю мережу (понад 20 тисяч км) загальнодержавних доріг України.