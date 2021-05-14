Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві психічно хворий чоловік жорстоко розправився з матір'ю. Він убив її, а потім розчленував.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Вартові Еспресо" в Telegram.

Зазначається, що вбивство сталося вночі 14 травня в Подільському районі столиці на проспекті Правди, 38.

Правоохоронці затримали зловмисника на залізничному вокзалі в Білій Церкві. Однак що спровокувало чоловіка на вбивство - поки невідомо.

Нині поліцейські з'ясовують всі деталі злочину.

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Як пізніше повідомили в поліції, на сполох забила її колега, коли остання не з'явилася на роботі.

Заявниця повідомила правоохоронцям, що у її подруги постійно виникали сварки із сином, а напередодні з її оселі було чутно крики.

Зі свого боку начальник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили фрагменти тіла 64-річної киянки та встановили, що до вчинення злочину причетний 39-річний син загиблої, який після скоєння злочину одразу вдався до втечі: "Зловмисник постійно конфліктував із власною матір’ю та під час чергової сварки завдав декілька ножових поранень жінці, а після, щоби приховати сліди злочину, розчленував тіло, фрагменти якого закопав у лісі. Поліцейські Київської області за орієнтуванням затримали підозрюваного на залізничному вокзалі у місті Біла Церква. Наразі із затриманим проводяться слідчі дії, також під час досудового розслідування буде призначено судово-психіатричну експертизу для встановлення осудності затриманого".

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.



Фото: сайт Нацполіції