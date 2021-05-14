Нардеп Яценко похизувався кількаметровим "ремонтом дороги". ФОТО

Народний депутат Антон Яценко повідомив про ремонт дороги М-05 - Берестовець, розмістивши фотографію з результатом виконаних робіт.

Про це в Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Яценко поширив допис, в якому повідомив, що була відремонтована дорога М-05 / - Берестовець і розмістив відповідне фото.

"Одіозний нардеп, кнопкодав і корупціонер Антон Яценко хвалиться в фейсбуці ось таким "ремонтом доріг", і подає його як своє досягнення. Виглядає як знущання, але людям заходить і таке інше. І через те за Яценка жителі його округу продовжують голосувати. Це ж наскільки треба не поважати себе, щоб підтримувати такого депутата", - прокоментував Казанський.

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