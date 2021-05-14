Іноземець намагався провезти в Україну 2,8 кг кокаїну на 11,5 млн грн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України запобігла контрабанді 2,8 кг кокаїну, який за цінами "чорного ринку" коштує близько 11,5 млн грн. Наркотики в Україну переправляв іноземець з однієї з країн Латинської Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За оперативною інформацією спецслужби, зловмисник планував продати кокаїн місцевим наркодилерам. Він прибув в Україну під виглядом туриста і нібито для отримання стоматологічних послуг. Для підтвердження мети відвідування наркоділок навіть зареєструвався на прийом в одній із київських стоматологічних клінік.

Правоохоронці виявили наркотики в його особистих речах під час проведення поглибленого митного огляду в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що виявлена речовина – особливо небезпечний наркотичний засіб кокаїн. Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку становить понад 11,5 мільйона гривень.

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Наразі наркокур’єра затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального проводження, розпочатого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, вирішуються питання щодо повідомлення підозри затриманому наркокур’єру.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили оперативники та слідчі СБУ спільно з групою портового контролю в аеропорту "Бориспіль" під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури та за сприяння Державної митної служби України і Держаної прикордонної служби України.







Фото: сайт СБУ