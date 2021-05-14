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Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі. ВІДЕО+ФОТО

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В Одесі трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання dumskaya.net.

Повідомляється, що зійшов з рейок і протаранив стовп трамвай, який прямував за маршрутом №28. Інцидент стався сьогодні вранці на вулиці Леонтовича. У комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс" заявили, що трамвай зійшов з рейок після наїзду на сторонній предмет.

В результаті аварії роботу маршруту було зупинено. Жертв і постраждалих немає.

Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі 01

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    ))) згадав містичне на тему одеських трамваїв
    (комікс із парфумами у вагоні порадував окремо)

    Одесса. Еду в последнем ночном трамвае, в вагоне - я один и контролерша.
    Подходит ко мне, даю ей бОльшую денежку. Она:
    - Вам один?
    Картинно оглядываюсь по сторонам:
    - Кхм, ну вроде да..!
    Она с паузой смотрит на меня и так меланхолично:
    - Ну если вы никого больше не видите, это не значит, что больше никого нет.
    Хз, я вроде взрослый сознательный человек и ни во что не верю, но доехал я в каком-то непонятном мне напряжении...

    Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 8914
  • Паравоз
    Столб перебегал дорогу трамваю!
  • Злий Грицько
    Нєсправілась с управлєнієм... Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 9509
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