Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що "в пошуках кращого життя", - Держприкордонслужба. ФОТО

Вчора місцеві жителі допомогли прикордонникам Харківського загону зупинити підлітка, який незаконно перетнув державний кордон України з РФ.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Про рух невідомого від кордону вглиб України дільничному інспектору прикордонної служби повідомив місцевий житель. Інформація негайно була передана до відділу прикордонної служби. Прикордонний наряд, який відразу висунувся в зазначений район, зупинив хлопця. Виявилося, що він незаконно перетнув кордон у районі населеного пункту малі Проходи. Документів, що засвідчують його особу, у хлопця не було. За словами хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ і прямує з Ленінградської області РФ в Україну у пошуках кращого життя. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи хлопця", - сказано в повідомленні.

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