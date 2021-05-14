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Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що "в пошуках кращого життя", - Держприкордонслужба. ФОТО

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Вчора місцеві жителі допомогли прикордонникам Харківського загону зупинити підлітка, який незаконно перетнув державний кордон України з РФ.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Про рух невідомого від кордону вглиб України дільничному інспектору прикордонної служби повідомив місцевий житель. Інформація негайно була передана до відділу прикордонної служби. Прикордонний наряд, який відразу висунувся в зазначений район, зупинив хлопця. Виявилося, що він незаконно перетнув кордон у районі населеного пункту малі Проходи. Документів, що засвідчують його особу, у хлопця не було. За словами хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ і прямує з Ленінградської області РФ в Україну у пошуках кращого життя. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи хлопця", - сказано в повідомленні.

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Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що в пошуках кращого життя, - Держприкордонслужба 01

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    И не только кацапы. Наши ватники тоже. Любят Расею, но , какого-то хрена, с Украины не валят
  • Палєо Мустьє
    Міцний у нас східний кордон 🥴
  • Макс Полиграф
    Кацапы на генетическом уровне понимают что жизнь в Украине лучше Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7020 Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1924
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