Учасниця АТО/ООС, снайперка розвідроти 131-го окремого розвідувального батальйону Ольга Гранецька померла від онкології. Завтра відбудеться прощання. ФОТО

Учора, 14 травня, в Київському національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" через ускладнення, спричинені онкозахворюванням щитовидної залози, померла Ольга Леонідівна Гранецька, 1983 року народження, уродженка села Юрівка Козятинського району Вінницької області, учасниця АТО/ООС, снайперка-розвідниця (2-ї категорії) 1-ї розвідувальної роти 131-го окремого розвідувального батальйону.

Про це йдеться в матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У київському госпіталі померла снайперка-розвідниця із Вінниці Ольга Гранецька. Сталося це 14 травня. Попередній діагноз - гострий лейкоз", - повідомила виданню волонтерка Юлія Щербань.

Майже рік Ольга боролася з онкозахворюванням щитоподібної залози і ускладненнями. Після кожної операції, каже Юлія Щербань, військовослужбовиця поверталася на схід, бо хотіла перемоги. Кілька тижнів тому її стан різко погіршився.

"Температура шість днів трималася (39 градусів). Дівчата, які там були, "виганяли" її на лікування. А вона казала: "У мене ще незакінчені справи". Вона хотіла, щоб все було так, як треба", - каже Юлія Щербань.

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Гранецька Ольга Леонідівна народилася 27 квітня 1983 року в с. Юрівка на Вінниччині. У 2007 році підписала контракт у Козятинському РВК. Служила радіотелеграфісткою у 101-му окремому полку зв'язку (з 2012 року, в/ч А1660).

Після початку російсько-української війни прагнула потрапити на фронт. У 2016 році її перевели у 93-тю ОМБр "Холодний Яр". Воювала в артрозвідці. У 2017 році Ольга Гранецька перевелася в 131-й окремий розвідувальний батальйон. Там виконувала бойові завдання на посаді снайперки-розвідниці (2-ї категорії) у першій розвідроті.

У Ольги залишилися мати і дві сестри: Ірина Гранецька, з якою народилася в один день, а також старша сестра - Вікторія Гранецька-Стафійчук.

Прощання зі снайперкою Ольгою Гранецькою відбудеться у Вінниці в неділю, 16 травня, о 10:00 у Будинку офіцерів.