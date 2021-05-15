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Невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі в Києві. ФОТО

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Сьогодні почався сезон роботи столичних фонтанів, проте один із них вже довелося відключити. У фонтан на Контрактовій площі невідомі налили миючий засіб.

Про це повідомили в комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Подільського району КО "Київзеленбуд", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зокрема, наразі фахівці змушені зупинити роботу фонтану на Контрактовій площі. Їм необхідно злити всю воду, провести очистку та перезапустити фонтан, що призведе до втрати ресурсів КП і часу працівників.

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Невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі в Києві 01
Невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі в Києві 02

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Міська влада закликає з повагою ставитися до майна територіальної громади Києва і не заважати киянам і гостям міста насолоджуватися роботою фонтанів.

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Топ коментарі

  • Alex Firman
    Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 6460
  • Ksenia VB
    Фонтан такий зачовганий....
    То був натяк -помийте !
  • Colt
    Научные открытия Кивы в жизнь !
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