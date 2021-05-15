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Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику. ФОТОрепортаж

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Свій 46-й день народження Святослав Вакарчук зустрів у зоні проведення ООС, у колі воїнів 16-го батальйону 58-ї бригади.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед тих, хто того дня слухав його пісні, не було 39-річного Павла Колесника, який напередодні загинув від снайперської кулі. За день до дня народження дружини... Загиблому солдату Слава присвятив першу пісню - "Мить". Герої не вмирають, поки їх пам'ятають. Перемога стане можливою, коли кожен із нас робитиме все для її наближення", - написав він.

Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику 01
Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику 02
Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику 03
Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику 04

Як повідомлялося, 13 травня від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник.

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Топ коментарі

  • Дід Трохим
    Пусть еще там споет - "Це не твоя війна"
  • Макс Полиграф
    Як же ж Славко-дурко заколєбал своєю оцією псевдо-українськістю Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 19
    Патріот бабла, мля Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 5340
    Двічі xодив у Раду і двічі зрадив своїx виборців! Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 1443
    Це такий саме тупий як пробка "вовочка" - тільки для україномовниx. Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику - Цензор.НЕТ 3375
  • 18c49ed2
    Хорошо. Арифметика 5 класс для убогого.

    Перед войной У Пороха было 1,6 млрд. USD. Значит сейчас у него согласно вброса 1,6 х 16 = 25.6 млрд. USD. и он входит в 30 самых богатых людей мира. Раз про них неизвестно Блумбергу, значит Порох типа хранит их кешем, т.е. в наличке. 1 млн. USD весит чуть более 10 кг. Легко посчитать, что 25..6 млрд. USD весят 256 тонн не считая упаковки пачек. Вдумайтесь, где можно хранить наличными 256 тонн денег в 256000 больших чемоданах-кейсах ( 1 млн. USD как раз влазит в один большой кейс ). Это раз.

    Такие суммы просто невозможно тайно накопить, чтобы о них не узнали финансовые аналитики в мире. Это два.

    Для их перевозки надо или автоколонна из более 30 фур или более 30 рейсов фур. Это три.

    И врите хоть правдоподобней, панове говномёты, хотя это и расчитано на тупого люмпена. Это четыре.
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