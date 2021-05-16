Британський патрульний корабель прямує в Чорне море. ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив керівник проекту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
Він зазначив: "Моніторингова група Blackseanews та "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомляє, станом на 09:00 (київський час) 16.05.2021 до протоки Босфор у напрямку Чорного моря підходить патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV "Trent" (Р224).
Абревіатура OPV - це Offshore Patrol Vessels, тобто патрульний корабель прибережної зони. Новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.
Цікавий та вірний тренд вже помітний серед наших союзників - саме патрульні кораблі та патрульні операції із захисту судноплавства між Босфором та портами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей нам потрібні сьогодня для блокування частини ризиків".