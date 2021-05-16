На Львівщині горів автобус, евакуйовано 20 пасажирів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 травня, близько п'ятої години ранку на автодорозі "Київ-Чоп", поблизу міста Миколаїв, під час несення служби поліцейські екіпажу сектора реагування патрульної поліції відділення поліції Стрийського районного управління поліції, помітили автобус "Мерседес", з моторного відсіку якого вибивалося полум'я .