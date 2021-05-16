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Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі. ФОТО

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Співробітники СБУ, ГБР під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області викрили протиправні дії старшого слідчого Запорізького райуправління поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області, який організував утримання місць для незаконного вживання, виробництва та виготовлення наркотичних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Format-ua.

Під час обшуку житла та за місцем роботи у майора поліції були вилучені особливо небезпечні наркотичні засоби.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 309, 317 Кримінального кодексу України. Крім цього, вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру і обрання щодо нього запобіжного заходу.

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Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі 01
Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі 02
Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі 03
Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі 04

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну наконец полиция занялась своим прямыми обязанностями...да авака-собака?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Отаке,відкрили таємницю Полішинеля -Менти кришують наркоту !!!)))
  • Іван Геращенко
    Ага. Коли хтось комусь не отстігнув , то за дєло беруцця доблєстниє.
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