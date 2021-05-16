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"Росія = Хамас": під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 16 травня, о 14:00 під посольством Російської Федерації у Києві стартував мітинг солідарності із Ізраїлем.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Останніми днями Держава Ізраїль зазнає великої кількості ракетних ударів із боку терористичного угрупування ХАМАС, яке переслідує єдину мету - повне знищення Ізраїлю. Однак кому ж вигідно розпалювання нової хвилі агресії на Близькому Сході? Нам відомий лише один бенефіціар цього конфлікту - держава-терорист Російська Федерація", - зазначають організатори акції.

Наголошується, що керівництву РФ байдуже, де вбивати демократію, знищувати людські долі - на сході України чи на Близькому Сході. Адже загрозою для існування путінського режиму є країни, які прагнуть до миру і стабільності.

"Здавалося б: де Росія, а де Ізраїль і Сектор Газа? Але послухайте недавню заяву Путіна про ситуацію на Близькому Сході: "Це відбувається у безпосередній близькості від наших кордонів і безпосередньо зачіпає інтереси нашої безпеки". Вам не почулося, бо кордони Росія проводить там, де заманеться, де закінчується здоровий глузд і починається хаос, війна", - сказано в анонсі акції.

Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 01
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 02
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 03
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 04
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 05
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 06
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 07
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 08
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 09
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 10
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 11
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 12
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 13
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 14
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 15
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 16
Росія = Хамас: під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем 17

За даними нашого кореспондента, учасники акції написали на білому полотні "Росія = Хамас". Акція відбулась мирно, жодних сутичок не було.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук.

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    "Россия = Хамас": под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем - Цензор.НЕТ 98
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    бо так называемая "Палестина" это фейк вроде "ДНР" придуманный СССР и созданный СССР.
  • Welt Schmerz
    Бо Ізраїль - це форпост західної цивілізації та прогресу на Близькому Сході.
    А різні "хамаси" - це як ОРДЛО: стагнація, регрес, духовні зкріпи та мишобратерство із самі-знаєте-ким.

    Який шлях вам ближче?
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