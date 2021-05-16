Із загиблим від кулі ворожого снайпера старшим водієм мотопіхотної роти 58-ї ОМПБр Павлом Колесником попрощалися у Чернігові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 травня у Чернігові відбулося прощання з Павлом Сергійовичем Колесником, 23.03.1982 року народження, уродженцем селища Нове Седнівської територіальної громади Черніговської області, сержантом, старшим водієм мотопіхотної роти 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 13 травня в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернігівський обласний військкомат, повідомляє Цензор.НЕТ.

"16 травня відбулось прощання та поховання військовослужбовця 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського сержанта Павла Колесника, який загинув від кулі снайпера російських збройних формувань в зоні проведення ООС на сході країни.

Попрощатись із загиблим військовослужбовцем до Кафедрального собору святої великомучениці Катерини прийшли військовослужбовці Чернігівського гарнізону, побратими воїна, ветерани російсько-української війни, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, члени громадських організації і небайдужі мешканці міста. До ритуалу прощання була залучена Почесна варта із військовослужбовців Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова та військовий оркестр навчального закладу.

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Спочатку в храмі відбулась заупокійна літія за участі настоятеля храму протоієрея Романа Кіника та головного капелана оперативного командування "Північ" протоієрея Антонія Панасенка, яка завершилась виконанням Державного Гімну України всіма присутніми на заході.

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До катафалку, після мітингу, процесія прямувала через коридор сотен військовослужбовців, які схилили коліно, віддаючи шану воїну, якій поклав своє життя заради збереження суверенітету та територіальної цілісності країни і збереження мирного неба над більшою частиною її території. Серед них були і люди в одностроях із блакитними пов’язками "ТрО" - це резервісти, які зараз перебувають на планових зборах з підрозділами 119 бригади ТРО Чернігівської області, прийшли вшанувати пам'ять Воїна і провести його в останній путь.

Далі процесія попрямувала до села с.Нове, Чернігівського району. Живим коридором, схиливши коліно, зустрічали траурну процесію резервісти Чернігівського батальйону ТрО та мешканці Седнева. Поховали воїна із дотриманням встановлених та затверджених Міністерством оборони України нових ритуалів українського війська: виконанням салюту, Державного Гімну України та врученням сім’ї загиблого Державного Прапору України, яким під час церемонії прощання була накрита труна сержанта, а військовий комісар Чернігівського об’єднаного міського комісаріату полковник Олег Гончарук вручив родині Грамоту пошани та скорботи. Шана і вічна пам'ять нашому земляку… Співчуття рідним, друзям та побратимам… Герої не вмирають!!!" - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 13 травня від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник.