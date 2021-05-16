Новини Фото • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил. ФОТО

21 38785
У тимчасово непідконтрольному українській владі Перевальську військова техніка терористів "ЛНР" проїхала місцевим кладовищем. Містяни опублікували в соцмережах фото понівечених пам'ятників і могил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Новости Донбасса".

За словами очевидців, на кладовищі в районі 5-ї шахти з дороги "злетів" танк, але не зупинився, а проїхався могилами.

Місцеві жителі описують побачене і обурюються самим фактом того, що сталося: "Горе ... Ми йшли могилами, які стерли траками танка, розбиті пам'ятники, фотографії померлих всюди розкидано, все понівечене... Як після бомбардування".

"Особисто була там, проїхалися - це м'яко сказано, на пів кладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвано з корінням, розворот на могилі. Від неї нічого не залишилося", - пише жителька Перевальська.

За словами людей, таке на цьому кладовищі відбувається вже вдруге. Минулого року постраждало менше могил, жителі зверталися до місцевої "влади", але результатів не було, нікого не покарали і збиток людям не відшкодували.

Крім того, в коментарях до теми місцеві жителі пишуть, що "вулицями страшно ходити", оскільки військова техніка пересувається міськими дорогами постійно. За їхніми словами, був і смертельний випадок, коли на трасі дуло танка повернулося і протаранило зустрічний цивільний автомобіль, тоді загинув чоловік.

Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил 01
Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил 02
Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил 03
Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил 04

Топ коментарі

  • Ben23
    Фух, а я уж думал бандеровцы в городе, или, чего хуже, солдаты НАТО
  • дмитрий иванов 527db324
    Так собирайте митинги, демонстрации, референдумы, а не кукарекайте в Интернете. Вы же народные республики по вашим словам или как?.. Или это можно было при Украине "восставать", а при "русском мире" быстро рот заткнут и отправят на подвал, если не пристрелят в ближайшей посадке? Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил - Цензор.НЕТ 5112
  • Andy Jumeirach
    пох, ибо на то их сами жители и "благословляли" , в 2014 году... Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил - Цензор.НЕТ 6133
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини