Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил. ФОТО

У тимчасово непідконтрольному українській владі Перевальську військова техніка терористів "ЛНР" проїхала місцевим кладовищем. Містяни опублікували в соцмережах фото понівечених пам'ятників і могил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Новости Донбасса".

За словами очевидців, на кладовищі в районі 5-ї шахти з дороги "злетів" танк, але не зупинився, а проїхався могилами.

Місцеві жителі описують побачене і обурюються самим фактом того, що сталося: "Горе ... Ми йшли могилами, які стерли траками танка, розбиті пам'ятники, фотографії померлих всюди розкидано, все понівечене... Як після бомбардування".

"Особисто була там, проїхалися - це м'яко сказано, на пів кладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвано з корінням, розворот на могилі. Від неї нічого не залишилося", - пише жителька Перевальська.

За словами людей, таке на цьому кладовищі відбувається вже вдруге. Минулого року постраждало менше могил, жителі зверталися до місцевої "влади", але результатів не було, нікого не покарали і збиток людям не відшкодували.

Крім того, в коментарях до теми місцеві жителі пишуть, що "вулицями страшно ходити", оскільки військова техніка пересувається міськими дорогами постійно. За їхніми словами, був і смертельний випадок, коли на трасі дуло танка повернулося і протаранило зустрічний цивільний автомобіль, тоді загинув чоловік.







