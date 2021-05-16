Вантажівка зіткнулася із легковиком на Харківщині - загинули дві людини, - Нацполіція. ФОТО
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У Харківській області легковий автомобіль зіткнувся із вантажівкою. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласного управління Нацполіції.
ДТП сталася на автотрасі Київ-Харків-Довжанський.
Водій і 48-річна пасажирка ВАЗа загинули на місці. Родичі загиблого стверджують, що чоловік раніше переніс інсульт і втрачав свідомість.
Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.