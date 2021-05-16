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Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС. ФОТО

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У неділю, 16 травня, пасажир одного зі столичних автобусів вистрелив у водія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, імовірного стрілка затримали правоохоронці, які прибули на інший виклик.

"Інспектори, які прибули на вулицю Чорнобильську, якраз закінчували оформляти необхідні матеріали, почули звук, схожий на постріл. Одночасно з цим до них підбіг схвильований чоловік і повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що патрульні почали переслідувати ймовірного стрільця, на команди зупинитися той не реагував.

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"Невдовзі чоловіка наздогнали і затримали. Із собою у нього був предмет, схожий на пістолет. Попередньо відомо, що у водія із пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував щодо нього газ, тому він вистрілив у відповідь", - повідомляють у МВС.

Постраждалого водія госпіталізували з пораненням у груди.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого.

Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС 01

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Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС 02

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Топ коментарі

  • Shu Shu
    Не?

    Пассажир автобуса в Киеве выстрелил в водителя, пострадавшего госпитализировали, - МВД - Цензор.НЕТ 2015
  • Бяка Бука
    Народ нынче глупый и считает, что при любой конфликтной ситуации нужно сразу же махать кулаками, либо стрелять. Наоборот ,крутость в том, чтобы погасить и решить конфликт без силовых методов, но поди нынешним альфа-самцам это объясни, это же нужно мозги включать, а они сегодня в дефиците.)
  • Владислав Васильченко
    Распостранненое явление когда водитель автобуса весь маршрут "сидит" на телефоне...и никому к этому безобразию нет дела.Ну хоть одного гада подстрелил и то хорошо...
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