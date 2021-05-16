Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету.
Зазначається, що Людмила Лузан і Анастасія Четверікова здобули золото в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Також українки вибороли бронзу в каное-двійці на дистанції 200 м.
Срібло етапу Кубка світу в Сегеді виграли Марія Повх (байдарка-одиночка, 500 м) і пара Марія Кічасова-Скорик - Людмила Кукліновська (байдарка-двійка, 200 м). Бронзовими призерами стали Повх та Іван Семикін (байдарка-двійка, 200 м).
Напередодні, повідомляють у НОК, українські спортсмени також виграли п'ять медалей: дві - в каное-одиночці на дистанції 500 метрів (золото - у Людмили Лузан, срібло - у Анастасії Четверікової), а також у каное-одиночці на дистанції 200 метрів (бронза у Лузан), байдарці-двійці на 500 м (бронза у Дмитра Даниленка та Олега Кухарика) і каное-двійці на 500 м (бронза у Віталія Вергелеса і Андрія Рибачка).