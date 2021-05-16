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Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство. ФОТОрепортаж

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Британський патрульний корабель Trent 16 травня увійшов до акваторії Чорного моря. Він прямує в порт Одеси.

Про це повідомило у твітері посольство Великої Британії у Туреччині, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що судно прибуло для підтримки безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.

"У супроводі берегової охорони нашого друга і союзника Туреччини Trent проходить через прекрасний Босфор на шляху до Одеси через Чорне море", - йдеться в повідомленні.

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Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство 01
Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство 02
Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство 03
Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство 04

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Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство 05

За даними телеканалу "Дім", Trent - це новий корабель у складі Королівського британського флоту.

Це вже третій цього місяця військовий корабель НАТО, який зайшов  у Чорне море.

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Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Ввести его в состав ВМС Украины !!!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Параноїдальних шизофреників слід тримати в тонусі !!!)))
  • Владислав Васильченко
    Длина 90 метров, ширина 13, осадка - 3,8 метра. Водоизмещение 2300 тонн. Экипаж 60 моряков. Вооружение: одна 30-мм артустановка, две зенитные артустановки и два крупнокалиберных пулемета. Имеется площадка для вертолета типа "Merlin".
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