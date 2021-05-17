ДБР викрило масштабну схему з багатомільйонним заниженням митної вартості автомобілів із Грузії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

12 травня Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшуки у приміщенні Київської митниці Держмитслужби України та на трьох митних постах: "Ліски", "Київ — Столичний", "Київ — Західний".

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДБР, досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2019 року у зоні діяльності Київської митниці та вищезазначених структурних підрозділах, працівники митниці оформлювали транспортні засоби за заниженою митною вартістю, що призвело до багатомільйонних збитків держбюджету.

За грошову винагороду, службові особи штучно зменшували вартість оподаткування, не враховуючи експортні декларації країни відправлення з реальними цінами.

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Несплачені митні платежі з кожного транспортного засобу складали від 15 до 120 тис. грн. За місяць оформлюється біля 300 транспортних засобів.

У ході обшуків вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність митників, а також витяги з електронних баз даних митниці, мобільні телефони тощо.

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Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура, оперативний супровід — ДБР.















