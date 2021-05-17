Рятувальники деблокували з-під поїзда і передали медикам чоловіка, який упав на колію в київському метро, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Києві рятувальники деблокували з-під поїзда чоловіка, який упав на колію в метро.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Пригода сталася 17 травня на станції метро "Арсенальна" близько 12:45. Рятувальники, які прибули на місце події, звільнили чоловіка, зафіксували на ношах і передали медикам. Зараз станція працює в штатному режимі", - сказано в повідомленні.