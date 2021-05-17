Військового комісара затримано на Луганщині на хабарі 1,5 тис. доларів. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Луганській області з колегами-правоохоронцями 15 травня затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після передання обумовленої суми коштів.
Зараз слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Краматорську, повідомили затриманому про підозру.
Військовому комісару районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.