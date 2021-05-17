Будівництво транспортних розв'язок і моста через канал "Дніпро - Донбас" завершується на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Будівництво нового моста і двох багаторівневих транспортних розв'язок на новій трасі Н-31 Дніпро - Решетилівка наближається до завершення

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційна Facebook-сторінка "Великого будівництва".

Крім того, цього року компанія "Автомагістраль-Південь" почне створення нового 30-кілометрового відрізка дороги Н-31.

В межах президентської програми "Велике будівництво" компанія завершує будівництво нового стометрового моста через канал Дніпро - Донбас. Ця переправа з'єднає вже готову ділянку траси з новим 30-кілометровим відрізком до межі Дніпропетровської області. Зараз на мосту монтують бар'єри і поручневу огорожу, після чого прокладуть два шари асфальтобетону.

Розв'язка в Петриківському районі має 75 м довжини і 10,7 м ширини.

Дивіться також: Дорожні працівники посилюють слабку дорожню основу в ході ремонту Харківської об'їзної дороги. ФОТОрепортаж

"На об’єкті завершено влаштування двох шарів асфальтобетонного покриття. Наші бригади виконують встановлення бар’єрного огородження. Фінальний етап – нанесення дорожньої розмітки та фарбування елементів штучної споруди", - зазначили в компанії.

У Царичанському районі на фінальній стадії робіт друга розв'язка. Зараз там встановлюють водовідведення, після чого поставлять огорожі і покладуть двошарове покриття.

Раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що за програмою Володимира Зеленського цього року відремонтують і побудують 6500 км доріг і 245 штучних споруд.







