Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід. ФОТО
Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.
Адвокат просив взагалі не застосовувати стосовно Пекельного запобіжний захід.
"Апеляційну скаргу слід задовольнити частково і застосувати до Андрія П. домашній арешт у нічний час - з 22:00 до 7 ранку. Також зобов'язати його здати свій паспорт для виїзду за кордон і на першу вимогу прибувати до слідчого, прокурора чи до суду", - постановив суд.
Під час засідання з'ясувалося, що 24-річний ветеран утримує маму і брата, які мають інвалідність.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група із 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.