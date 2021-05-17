Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід. ФОТО

Апеляційний суд відправив ветерана АТО Андрія Пекельного під нічний домашній арешт замість цілодобового. Крім цього, його зобов'язали здати закордонний паспорт.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат просив взагалі не застосовувати стосовно Пекельного запобіжний захід.

"Апеляційну скаргу слід задовольнити частково і застосувати до Андрія П. домашній арешт у нічний час - з 22:00 до 7 ранку. Також зобов'язати його здати свій паспорт для виїзду за кордон і на першу вимогу прибувати до слідчого, прокурора чи до суду", - постановив суд.

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Під час засідання з'ясувалося, що 24-річний ветеран утримує маму і брата, які мають інвалідність.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група із 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.