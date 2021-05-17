У зборах тероборони на Чернігівщині взяли участь близько 2 тис. осіб. ФОТОрепортаж

З 12 по 26 травня у Чернігівській області проходять збори тероборони, до яких призвано військовозобов'язаних оперативного резерву другої черги і резервістів 119 окремої бригади, всього - близько 2 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ці навчання - планові. Явка резервістів у перший день, 12 травня, становила 112%.

За словами голови Чернігівської ОДА Ганни Коваленко, серед охочих посилити територіальну оборону є чимало жінок.

Під час зборів територіальної оборони відпрацьовуються навички резервістів з охорони об'єктів інфраструктури та органів влади, а також підтримання громадського порядку. Крім того, перевіряється робота системи зв'язку всіх ланок, пунктів управління обласної та районних державних адміністрацій.

"Для таких країн як, наприклад, Естонія, Литва, Латвія, Швеція є нормою систематично гартувати як бойову майстерність, так і моральний дух бійців тероборони. Адже тільки проходячи загартування в умовах, наближених до військових, резервісти і добровольці можуть напрацьовувати необхідні військові навички", - зазначила Коваленко.

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Глава ОДА також підкреслює, що законодавством України передбачено надання резервістам соціальних, фінансових гарантій. Зокрема, згідно з постановою Кабміну, резервістам, залученим до навчань тероборони, передбачена виплата середньомісячної заробітної плати та добові за кожен день перебування на зборах. Військовозобов'язаним, які в день призову не працюють, за весь період зборів виплачують грошове забезпечення з розрахунку мінімального прожиткового мінімуму.

Медик батальйону "Айдар" Тетяна Борисенко (мама Таня), нагороджена орденом "Народний герой України", була одним із ветеранів, які приєднались до організації зборів та навчання резервістів.

"Професійна бойова підготовка наших бійців надзвичайно важлива. Необхідно думати про те, як мінімізувати людські втрати, як стратегічно передбачати можливий хід воєнних дій, зокрема з огляду на специфіку гібридної війни", - підкреслила ветеран.

Анатолій Кирилюк, учасник бойових дій, заступник голови Чернігівського обласного відділення Спілки ветеранів Афганістану, переконаний, що територіальна оборона - абсолютно новий тип захисту України.

Голова Чернігівської ОДА Коваленко сподівається, що навчання доведуть спроможність місцевих органів влади і органів військового управління до формування загонів територіальної оборони і підготовки особового складу до виконання покладених завдань.





























