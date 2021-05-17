Групу рекетирів, які вимагали $6,5 тис. неіснуючого боргу в чоловіка, викрито на Рівненщині, - СБУ. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що в разі несплати грошей зловмисники погрожували місцевому жителеві фізичною розправою. Чоловік, побоюючись за своє життя і здоров'я, передав підозрюваному 5 тис. доларів США.
У ході досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що організатором групи вимагачів є громадянин. Він налагодив незаконний збут, придбання, пересилання, перевезення, переробку бурштину на території Рівненської області.
Щодо інших учасників тривають слідчі дії для прийняття процесуального рішення.
Правоохоронці затримали одного з учасників групи. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
У ході проведення обшуків за місцем проживання затриманого було вилучено автомобіль та інші предмети, що мають доказове значення.