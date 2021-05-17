Кіберзлочинці з Дніпра вкрали в іноземців понад мільйон гривень за допомогою фішингу, - поліція. ФОТО

Фігуранти створили десяток фішингових інтернет-майданчиків оголошень, де користувачі вводили свої банківські дані. Таким чином зловмисники ошукали потерпілих на понад мільйон гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Злочинну схему розкрили співробітники управління протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області спільно зі слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції.

Повідомляється, що троє 19-річних місцевих жителів створили близько десяти фішингових сайтів, які повністю копіювали дизайн іноземних інтернет-майданчиків оголошень.

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Користувачі, громадяни країн Європи та Америки, на фейкових ресурсах вводили свої банківські дані для розрахунку. Надалі зібрані дані карток зловмисники "підв'язували до системи безконтактної оплати на телефонах. Із рахунків потерпілих фігуранти оплачували покупки в магазинах побутової техніки.

Зараз поліцейські встановлюють коло обдурених. Попередня сума збитків становить понад мільйон гривень.

У будинках фігурантів правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та банківські картки. Вилучене направлено на проведення експертних досліджень.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу зловмисникам. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Центральна окружна прокуратура міста Дніпра.

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Кіберполіція нагадує громадянам про небезпеку фішингових ресурсів і рекомендує:

- не переходити за підозрілими гіперпосиланнями, надісланими сторонніми;

- для онлайн-шопінгу використовувати тільки перевірені ресурси;

- уважно перевіряти URL-адресу потрібного сайту, адже один зайвий символ може означати, що ви потрапили на фішингові сайти;

- нікому не повідомляти дані карти, паролі та інші дані, які можуть використовуватися для підтвердження платежів;

- при покупці на платформі оголошень обговорювати деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходити в месенджери.