Двоє українських туристів загинули в Туреччині, за життя ще однієї жінки борються лікарі, - Hürriyet. ФОТОрепортаж

Українські туристи Олександр Попов та Анастасія Пришко загинули внаслідок автокатастрофи в Туреччині в суботу ввечері, ще двох учасників події госпіталізовано з травмами.

Про це повідомляє турецька газета Hürriyet, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Аварія сталася близько 20.30 в районі Кумафшари. Автомобіль, що їхав з Денізлі в напрямку Анталії, не впорався з керуванням і перекинувся на придорожнє поле. Після повідомлення очевидців до місця події були відправлені бригади медперсоналу, пожежної частини і жандармерії. Під час перевірки, проведеної медпрацівниками, було встановлено, що один із чотирьох українців помер. Три людини, яким було надано першу допомогу, були доставлені в державну лікарню м. Аджипамям. Попри всі зусилля лікарів, одну з поранених, яких отримали на лікування, врятувати не вдалося", - пише газета Hürriyet.

У виданні уточнили, що 27-річний Попов помер на місці події, а в лікарні померла 28-річна Пришко.

Крім них в автомобілі перебували ще двоє українських туристів, Владислав Зикран і Анастасія Несеренко, які разом із загиблими приїхали до Туреччини на відпочинок. Вони наразі продовжують лікування. "Стало відомо, що існує загроза для життя постраждалої Анастасії Несеренко, її відправили ​​в університет Памуккале", - пише видання.

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Загиблі були учнями Інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.

"Загинуло двоє наших студентів. Попов Олександр і Пришко Анастасія .... Найкращі, яскраві, талановиті, цілеспрямовані, активні члени студентського директорату інституту ... Колектив інституту БіЕМ щиро співчуває рідним і близьким загиблих, сумуємо разом із вами", - повідомляється на сторінці інституту в Facebook.