У Київському СІЗО відкрито оновлений корпус платних камер, обладнаних за норвезьким зразком, - Мін'юст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київському слідчому ізоляторі відкрито оновлений корпус, відремонтований за норвезьким зразком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

"Приведення у відповідність з міжнародними стандартами комунально-побутових і санітарно-гігієнічних умов утримання засуджених та осіб, взятих під варту, є одним із основних завдань, визначених в рамках реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи України до 2026 року. Сьогодні ми зробили перший важливий крок до його реалізації. Всього було оновлено 18 камер: 14 двомісних та 4 одномісні", - сказано в повідомленні.

Кожне приміщення оснащене холодильником, мікрохвильовою пічкою, телевізором, стаціонарним телефоном, Wi-fi, кнопкою екстреного виклику охорони, камерами відеоспостереження.





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"Облаштування таких новеньких камер дозволить забезпечити дотримання прав людини в слідчому ізоляторі. До того ж, ці платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень додаткових коштів для ремонту безкоштовних приміщень", - заявив міністр юстиції Денис Малюська.





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Крім оновленого корпусу СІЗО була також відкрита музейна експозиція, присвячена періоду функціонування державної установи "Київський слідчий ізолятор". Увага в ній приділяється відомим історичним фігурами, які в різний час утримувалися в цьому закладі.

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