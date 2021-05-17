Волонтерка Юсупова просить допомогти зібрати суму на придбання квадрокоптера для бійців. ФОТО

Окупанти збили квадрокоптер, наданий бійцям волонтерами.

Про це повідомила в Facebook волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти збили таки наш квадрокоптер, але він встиг попрацювати і зробити багато важливої ​​роботи. Нам терміново потрібно купити ще один, для наших бійців, це найважливіша допомога на фронті. Квадрокоптери, напевно, найбільш затребувані зараз для передової. Не пишу, куди і кому, самі бачите, що мої сторінки моніторять і нещадно блокують, залишилася тільки ця. Як завжди буде звіт фото і чек оплати. У мене є 23 тис., а потрібно 55 400 грн, це зі знижкою. Репост теж величезна допомога! Люди, допомагайте, хто може! Картка для переказу: 5375 4115 0042 7369 монобанк", - написала вона.