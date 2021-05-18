Мавзолей, як у Наполеона: Аграрій Яковишин добудував свою усипальницю за $ 3 млн на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Генеральний директор ТОВ "Земля і воля" Леонід Яковишин добудував свою усипальницю, побудовану за прикладом мавзолею Наполеона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Яковишин розповів чернігівському виданню "Високий Вал".

"Мавзолей буде відкритий щодня з 10 до 17 годин, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю", - зазначив він.

За словами Яковишина, бальзамувати його не будуть.

Нині будівництво мавзолею вже на фінальному етапі. За основу чоловік взяв мавзолей Наполеона. Усередині копії вітражів з німецького храму, якому 600 років.

"Проєкт мавзолею повністю моя задумка", - додав Яковишин.

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Раніше в інтерв'ю Яковишин говорив, що будівництво мавзолею обійшлося йому в 3 мільйони доларів. Окрім всього іншого, там 4 його позолочені скульптури – у 20 років, 40, 60 та 80 років.

Яковишин сказав, що на будівництво пішло 10 років, залишилося благоустрій зробити. Саркофаг коштує 150 тис. доларів, важить 23 тонни, а одна кришка з червоного граніту - 2,5 тонни.





