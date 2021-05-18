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Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси. ФОТОрепортаж

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Сьогодні до одного з причалів Одеського морського вокзалу пришвартувався патрульний корабель прибережної зони Королівського флоту Великої Британії OPV Trent.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Під час його візиту в Україну планується проведення спільних з українськими військовими моряками тренувань на борту британського корабля, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX.Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси 01
Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси 02
Британський патрульний корабель Trent зайшов у порт Одеси 03

Зазначимо, що OPV Trent - це новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.

Також дивіться: Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Vasily G
    Красень! Боже, бережи королеву!
  • Чайка Київ
    Вітаємо в Україні !
  • Lada2014
    Это хорошо.
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