Вору в законі на прізвисько Армен Хохол повідомлено про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, - Нацполіція. ФОТО

Системна боротьба з ворами в законі в Україні триває. Армену Хохлу повідомили про підозру. Йому інкримінують створення та керівництво злочинною організацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Підкреслюється, що вор у законі на прізвисько Армен Хохол отримав свій злочинний статус ще в 2011 році від одного з найвпливовіших представників світового криміналітету.

"Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України отримали достатньо доказів протиправної діяльності Армена Хохла. Встановлено, що він створив та очолив злочину організацію, до складу якої увійшло ще четверо осіб, троє з яких - утриманці Кропивницького СІЗО", - йдеться в повідомленні.

"Вор в законі встановив свій авторитет серед учасників організації, призначав їм кримінальні статуси та розподіляв між ними ролі. Головним "напрямком" діяльності зловмисників було вимагання коштів в утриманців СІЗО, примушування їх до участі в азартних іграх, "вибивання" неіснуючих боргів та підбурювання до порушення правил перебування в установі. Крім цього, "вор в законі" контролював так званий злочинний "общак", примушував спільників його поповнювати незаконно здобутими коштами. Також задокументовано чисельні факти "вибивання" коштів з утриманців СІЗО", - додали правоохоронці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після ухвалення закону про "ворів у законі" їх в Україні стало вдвічі менше: не 34, а 17, - Данілов

Зазначається, що 17 травня, слідчі управління поліції у Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили вору в законі про підозру за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини у суді вору в законі може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.