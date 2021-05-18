Терористи обстріляли позиції ЗСУ в районі Пісків із житлових кварталів Донецька: вогневі позиції розмістили поруч із будинками і лікарнею, - СЦКК. КАРТА

Українська сторона СЦКК повідомляє про використання окупантами практики ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованій території України.

Про це сказано в повідомленні пресцентру штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

Попри те, що такі дії суперечать нормам Міжнародного гуманітарного права, наражають на небезпеку мирних жителів і несуть загрозу руйнування критичних об'єктів інфраструктури, найманці країни-агресора цинічно нехтують нормами важливої міжнародної угоди.

Зокрема, увечері 17 травня, озброєні формування РФ здійснили обстріл позицій підрозділів Збройних Сил України в районі населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 і 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька і його передмістя.

Як місця вогневих позицій для мінометів, окупанти вибрали майданчики і двори поруч із житловими будинками, а один із мінометів розмістили в безпосередній близькості від Донецької міської клінічної лікарні №21.

Метою дій проросійських найманців було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню.

Водночас, обстріли з боку окупантів супроводжувалися фейковими інтенсивними інформаційними "вкиданнями" зі звинуваченнями в обстрілі українських військових.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей суперечать будь-яким нормам і правилам ведення війни", - підкреслили в пресцентрі штабу ООС.