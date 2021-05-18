У квітні на Донбасі загинуло троє мирних мешканців, - ООН. ІНФОГРАФІКА
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У квітні ситуація в сфері безпеки в Донецькій і Луганській областях була нестабільною. Серед іншого, збільшилася кількість жертв серед цивільного населення.
Про це повідомляється в огляді гуманітарної ситуації, підготовленому Управлінням з координації гуманітарних питань ООН, передає Цензор.НЕТ.
"Попри певну деескалацію політичної напруженості, протягом квітня ситуація в галузі безпеки в Донецькій і Луганській областях залишалася нестабільною. Кількість інцидентів майже досягла рівня до укладення угоди про припинення вогню, і частіше застосовувалося важке озброєння", - йдеться в документі.
Зазначається, що кількість жертв серед цивільного населення, зареєстрованих Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, зросла - з 5 в березні до 17 в квітні.