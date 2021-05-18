Майже 80 осіб утримували в трудовому рабстві в "реабілітаційному центрі" на Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила і заблокувала роботу "реабілітаційного центру", розташованого в одному з міст Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ в області.

"Оперативники спецслужби встановили, що "керівником" закладу є місцевий житель - пастор однієї з церков. За наявною інформацією, він має стійкі зв'язки з "колегою", який живе на території тимчасово анексованого Криму", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що пастор разом зі своїм спільником заманював алко- і наркозалежних громадян нібито на курс лікування і реабілітації. Замість медичної і психологічної терапії пацієнти безкоштовно працювали на організаторів. Встановлено, що в так званому реабілітаційному центрі перебувало до 80 осіб з інших регіонів України, зокрема з окупованого Криму.

"Пацієнтів" залучали до господарських робіт на будівництві і по господарству. Керівник церкви мав у місті власний цех із ремонту меблів, де також працювали "реабілітанти", виконуючи чимало замовлень. Гроші, отримані за незаконну роботу, зловмисники привласнювали.

Під час обшуків на території "реабілітаційного центру" правоохоронці вилучили документацію на осіб, що проходили "лікування"; списки "хворих"; бланки центру; інші докази протиправної діяльності.

В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Цією статтею передбачено покарання - позбавлення волі на термін до 12 років.





Читайте також: 13 осіб звільнили з трудового рабства на Херсонщині: Люди по 15 годин щодня працювали на полях місцевих фермерів. ФОТОрепортаж







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці України та Франції ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми. Жертвами зловмисників стали понад 100 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)