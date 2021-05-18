Пам'ять загиблих під час депортації кримських татар вшанували в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі відбувся мітинг-реквієм до роковин геноциду кримськотатарського народу. На Соборній площі у формі півострова виклали 77 свічок - по кожній за рік, що минув від депортації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

У заходах до роковин взяли участь представники кримськотатарської громади Одеської області, ветерани, громадські та політичні діячі, а також генеральний консул Туреччини в Одесі Бірей Їлмазсой, представник міністерства закордонних справ в Одесі Сергій Орлов і експредставник президента в АР Крим Ізет Гданов.

"Знову проти кримських татар відбуваються жахливі злочини - репресії в Криму. Ми будемо нагадувати світовому співтовариству, що це неприпустимо в XXI столітті. Ми отримали підтримку від цивілізованих країн про невизнання незаконної анексії Криму і маємо отримати підтримку політики деокупації Криму і його повернення в Україну", - заявив Орлов.

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Люди, які пережили депортацію, мають розповісти нам, як це було насправді, що вони відчували, і зберегти історію народу, говорить голова кримськотатарської громади Одеської області Мер'єм Джелілова.

"Ми проводимо акцію, щоб вшанувати тих, кого з нами немає. Ми також хочемо, щоб наш народ і українці взагалі, почули, що трагедія була, і щоб вона ніколи не повторилася. Прямо зараз в окупованому Криму тривають репресії проти нашого народу - щодня поліція може забрати наших людей. І це щастя, якщо ми потім знаходимо нашу людину під арештом, вона не зникла", - заявила вона.

Під час вшанування померлих молитву прочитав представник кримськотатарської громади Іслям Тохлу, чия сім'я також пережила депортацію. Через 20 років після депортації вони намагалися повернутися в Крим, але сьогодні вони знову є меншиною на своїй батьківщині, каже Тохлу.

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"Спочатку ми жили в Узбекистані, а потім у 1960-1970-і роки наші предки переселилися в Херсонську область. Нам не давали дозволу на в'їзд до Криму і ми оселилися на Херсонщині. Зараз там живуть близько 5000 кримських татар", - розповів чоловік.

Акція завершилася читанням вірша Лілії Буджурової "Коли ми повернемося". У повітря випустили білих голубів.









