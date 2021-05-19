Унаслідок зіткнення автомобіля і мотоцикла загинув чоловік на Столичному шосе, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Водій мотоцикла внаслідок зіткнення з автомобілем Hundai загинув на столичному шосе в Голосіївському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

ДТП сталася сьогодні вночі на Столичному шосе, в Голосіївському районі.

Прибувши за адресою, правоохоронці попередньо з’ясували, що водій авто "Хюндай" не надав перевагу в русі мотоциклу "Хонда". Внаслідок зіткнення водій двоколісного транспорту, 1978 року народження, від травм загинув на місці. Водій авто пройшов на "Драгері" тестування, результат якого показав відсутність у нього стану алкогольного сп'яніння.

За цим фактом слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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