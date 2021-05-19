На трасі "Київ-Чоп" зіткнулися три автомобілі: двоє загиблих. ФОТОрепортаж

18 травня о 23:38 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Козьова Стрийського району на трасі "Київ-Чоп" сталося зіткнення трьох автомобілів: Renault Kangoo з автовозом Scania та автомобілем Chevrolet Cruze.