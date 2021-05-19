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На трасі "Київ-Чоп" зіткнулися три автомобілі: двоє загиблих. ФОТОрепортаж

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18 травня о 23:38 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Козьова Стрийського району на трасі "Київ-Чоп" сталося зіткнення трьох автомобілів: Renault Kangoo з автовозом Scania та автомобілем Chevrolet Cruze.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення 24 державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе.

На трасі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі: двоє загиблих 01

Унаслідок ДТП загинули водій і пасажирка, 1978 року народження, з автомобіля Renault Kangoo.

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На трасі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі: двоє загиблих 02
На трасі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі: двоє загиблих 03
На трасі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі: двоє загиблих 04
Фото: ДСНС

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