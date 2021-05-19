Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради. ФОТО
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Колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, у якого, згідно з повідомленнями ЗМІ, є паспорт РФ, офіційно склав присягу народного депутата України. Присягу він складав під крики "Ганьба!" і з ложі для гостей, оскільки трибуна була заблокована.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 19 травня, Андрій Аксьонов, у якого, згідно з повідомленнями ЗМІ, є паспорт РФ, офіційно склав присягу народного депутата України.
Водночас присягу йому довелося складати з ложі для гостей, оскільки трибуна Ради була заблокована нардепами "ЄС", "Голосу", позафракційним депутатом Гео Леросом. Також парламентарі скандували: "Ганьба!".
Тим часом, депутати ОПЗЖ привітали Аксьонова, потиснувши йому руку.
Віцеспікерка Олена Кондратюк, виступаючи з місця, зробила публічний запит до СБУ, щоб вони дали відповідь, чи має Аксьонов російський паспорт.