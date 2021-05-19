Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради. ФОТО

Колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, у якого, згідно з повідомленнями ЗМІ, є паспорт РФ, офіційно склав присягу народного депутата України. Присягу він складав під крики "Ганьба!" і з ложі для гостей, оскільки трибуна була заблокована.