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Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради. ФОТО

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Колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, у якого, згідно з повідомленнями ЗМІ, є паспорт РФ, офіційно склав присягу народного депутата України. Присягу він складав під крики "Ганьба!" і з ложі для гостей, оскільки трибуна була заблокована.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 19 травня, Андрій Аксьонов, у якого, згідно з повідомленнями ЗМІ, є паспорт РФ, офіційно склав присягу народного депутата України.

Водночас присягу йому довелося складати з ложі для гостей, оскільки трибуна Ради була заблокована нардепами "ЄС", "Голосу", позафракційним депутатом Гео Леросом. Також парламентарі скандували: "Ганьба!".

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Тим часом, депутати ОПЗЖ привітали Аксьонова, потиснувши йому руку.

Віцеспікерка Олена Кондратюк, виступаючи з місця, зробила публічний запит до СБУ, щоб вони дали відповідь, чи має Аксьонов російський паспорт.

Аксьонов під крики Ганьба! склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради 01

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Кричіть, не кричіть. а коли нарід ДЛБ, то так і буде.
  • Oljik
    Ваша правда - 100%-й ватник-сепар у ВР - це результат електоральної діяльності мудрого наріду України. Треба шукати причину. а вона у розвалених мізках шлунків з правом голосувати. Не можна сказати, що ми деградуємо, бо ми завжди були такими - і зараз і 100 літ тому. Це карма українців - бути політичними ідіотами.
  • Чайка Київ
    Ось і відвертий сепар, з кацапським громадянством у Раді. "Зделалі вместє !!! " дов.би.
    Хоча, це можна було зупинити, аби в країні був ПрезИдент. Позбавити цю істоту українського громадянства і питання закрите.
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