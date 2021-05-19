Кулеба обговорив з прем'єркою Естонії Каллас протидію України агресії РФ і "Кримську платформу". ФОТО

Сьогодні, 19 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас обговорили протидію України російській агресії, майбутній саміт "Кримської платформи" і способи зміцнення партнерства між Україною та Естонією.