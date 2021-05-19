Проведено обшуки в КМДА за фактом незаконної забудови в зоні Києво-Печерської лаври, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, чиновники КМДА не зупинили будівництво 6-поверхового офісного приміщення біля Києво-Печерської лаври хоча, згідно з містобудівними умовами, забудовник має право побудувати там житловий будинок не більше 4 поверхів.
Також, за даними ДБР, працівники КМДА протиправно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення.
Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 365-2 КК України — зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки; ч. 1 ст. 367 КК України – службова недбалість.
Чиновникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.