У Білорусі перед житловими будинками впав військовий літак: льотчики катапультувалися, але загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Барановичах у приватному секторі Східного мікрорайону впав військовий літак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

На місці події працюють екстрені служби. Для гасіння пожежі виїжджали кілька пожежних екіпажів. Літак впав на майданчику перед двоповерховими будинками. Територію огородили, оточили військові та міліція. Фахівці оглядають місце.

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На місце аварії приїхали голова Брестського облвиконкому Юрій Шулейко і голова Барановицького міськвиконкому Юрій Громаковський.

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Як повідомили в Міноборони, аварії зазнав військовий літак Лідської штурмової авіабази Як-130.

"Під час виконання навчально-тренувального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявивши мужність і героїзм, пілоти прагнули відвести літак від населеного пункту. Переконавшись, що траєкторія падіння літака перебуває поза житлових будинків, льотчики катапультувалися. На жаль, обидва льотчики загинули", - розповіли в білоруському відомстві.

Політ виконували командир ланки навчально-бойової ескадрильї 116-й ШАБ майор Андрій Володимирович Ничипорчик і льотчик ланки навчально-бойової ескадрильї на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Микита Борисович Куканенко. Інших жертв і руйнувань немає. Наслідки аварії ліквідовували сили МНС. До місця події виїхала комісія Міністерства оборони на чолі із заступником міністра оборони Білорусі з озброєння.

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"Міністерство оборони сумує разом з рідними і близькими льотчиків. Сім'ям загиблих буде надана допомога", - додали в Міноборони.

Telegram-канал NEXTA наводить слова очевидців: "Мій друг на місці падіння. Він бачив як літак впав. Літак впав між житловими будинками. Двоповерховими. Район вулиці Фестивальної. Будинки помічені осколками навколо. На одному будинку висить парашут, але льотчика не видно".

Портал intex-press.by наводить слова місцевої мешканки, яка розповідає про те, що чотири літаки відпрацьовували польоти, один з них впав: "Він крутив трюки, потім щось у нього трапилося, він втратив висоту, його почало штормити, він почав відлітати від міста".



Фото: NEXTA, Белта

Зазначимо, в Барановичах є військовий аеродром, на якому базується 61-ша винищувальна авіабаза військово-повітряних сил Білорусі.