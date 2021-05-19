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Вандали пошкодили дефібрилятори на деяких станціях "Київського метрополітену", - пресслужба. ФОТО

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На станції київського метрополітену "Університет" троє молодих чоловіків без потреби вийняли з боксу дефібрилятор, відкривши електроди, внаслідок чого останні потребують заміни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".

Також зазначається, що невідомі пошкодили кришки боксу дефібриляторів на станціях метро "Академмістечко" та "Хрещатик". До того ж на станції метро "Арсенальна" безхатько спробував викрасти дефібрилятор.

"Дефібрилятор не панацея від усіх недуг, однак може врятувати життя. Закликаємо відповідально ставитися до обладнання", - додали в пресслужбі столичної "підземки".

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Вандали пошкодили дефібрилятори на деяких станціях Київського метрополітену, - пресслужба 01
Вандали пошкодили дефібрилятори на деяких станціях Київського метрополітену, - пресслужба 02

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Эти точно голосовали за зебила, ведь по приколу же сломать вещь, которая может спасти чью-то жизнь Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций "Киевского метрополитена", - пресс-служба - Цензор.НЕТ 4756 Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций "Киевского метрополитена", - пресс-служба - Цензор.НЕТ 2059
  • Envoy
    Как поймают, уродов на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!..
  • Vasilij VG
    Конченое быдло. Дикари.
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