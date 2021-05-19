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У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт. ФОТО

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Між двома компаніями чоловіків, які відпочивали в ресторані на Харківському масиві, виник конфлікт. Один із чоловіків дістав травматичний пістолет і почав стріляти. Постраждав адміністратор закладу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля закладу між двома компаніями молодиків відбулась бійка, яку намагався зупинити працівник ресторану. У результаті один із хлопців вистрелив у бік опонентів і влучив у адміністратора. Потерпілого госпіталізували, а фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину", - сказано в повідомленні.

Інцидент стався напередодні увечері в ресторані по вул. Ревуцького на Харківському житловому масиві.

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"Ми з’ясували, що між чоловіками із різних компаній виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників конфлікту дістав травматичний пістолет, здійснив кілька пострілів у повітря та у бік опонентів і влучив у адміністратора ресторану, який намагався вгамувати дебоширів. Потерпілого з пораненням живота госпіталізували до медичної установи", - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок.

26-річного чоловіка, який стріляв, поліція затримала на місці. Зброю вилучили та направили на експертизу. Чоловіка підозрюють у хуліганстві та заподіяння тяжкого тілесного ушкодження. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт 01
У київському ресторані стріляли, адміністратор - у лікарні з пораненням у живіт 02

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Топ коментарі

  • Iscatel Iscatel 232de754
    У Молдавії багато один одного перестріляли, або в країнах Європи де короткостволи легалізовані? Ні, бо бздять, що у кожного може виявитися пушка на кармані! А вбити і цеглиною можна, то що цеглу заборонити?! "Суспільство озброєних людей - суспільство ввічливих людей" (с)
  • Marianna dba00ee2
    Мне вот нравится, когда ужратых животных, устраивающих быдлоразборки в наливайках, называют "отдыхающие". От чего они отдыхают-то? Отдыхающие....
  • Антип61
    Если кратко:
    Маслины в ресторане оказались жестковаты. Пострадал живот администратора.
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